Kebab-Lieferant mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Zu dem bewaffneten Raubüberfall war es bereits in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Navis (Bezirk Innsbruck-Land) gekommen, wie die Polizei erst am Montag bekannt gab. Der 47-jährige rumänische Lkw-Fahrer hatte am Freitagabend im Auftrag eines in Italien ansässigen Unternehmens 16 Tonnen Kebabfleisch in ein Außenlager nach Tirol geliefert.