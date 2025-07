Mit Messer und Armbrust zu Prügelei am Zeltfest

Telefonisch rief ein 17-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Samstag zwei seiner Freunde zu Hilfe. Denn bei einem Fest soll der junge Kärntner in einen Streit mit einer größeren Personengruppe geraten sein. Von Klagenfurt aus nahmen die beiden Unterstützer ein Taxi, bewaffneten sich zwischenzeitlich noch mit einem Klappmesser und einer Armbrust, und tragen gegen 2 Uhr nachts beim Festgelände ein. „Der 18-Jährige begab sich unmittelbar zu seinem Freund, um ihm beizustehen“, so die Polizei. Der 18-Jährige sei dort auf eine größere Personengruppe getroffen und habe einen Gleichaltrigen angegriffen, als sich dieser gerade vom Veranstaltungsgelände entfernen wollte.