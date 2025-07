15 Monate Haft für Polizist, der Bußgeld behielt

Ein kurioser Fall wurde am Montagvormittag am Landesgericht Wels ausgebreitet. In mehreren Fällen soll ein Polizeibeamter, der im Bezirk Vöcklabruck tätig war, Amtsmissbrauch begangen haben. So soll er sechs Jahre lang viel zu hohe Beträge durch Organstrafverfügungen erhoben haben. Am Durchschlag, der er an die Bezirkshauptmannschaft übermittelte, waren deutlich niedrigere Strafbeträge zu lesen – die Differenz steckte der Polizist selbst ein.