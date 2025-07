Immobilieninvestor schlittert in Millionenpleite

Die ReSch Immobilien Verwaltungs GmbH mit Sitz in Linz hat beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie Sabine Schnecker vom Österreichischen Verband Creditreform berichtet, reagiert das Unternehmen damit auf massive wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die 2021 gegründete Gesellschaft war in den vergangenen Jahren in mehreren Immobilienprojekten tätig – von der Akquisition über die Entwicklung bis hin zur Umsetzung als Bauherrin. Einige der fertiggestellten Objekte wurden bereits erfolgreich verkauft.