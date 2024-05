Pfingsturlaub in Lignano fällt heuer ins Wasser

Der Pfingsturlaub in der Gegend rund um Lignano fällt für viele Österreicher heuer buchstäblich ins Wasser. Unwetter, die bereits Mailand in den letzten Tagen schwer getroffen haben, ziehen weiter und könnten auch die Küstenregionen Italiens beeinträchtigen. In der Lombardei führten heftige Regenfälle zu Überflutungen und allein in deren Hauptstadt zu mehr als 180 Feuerwehreinsätzen. Einsatzkräfte mussten unter anderem mobile Barrieren errichten, um das Schlimmste zu verhindern.