„Klassische Wirtshäuser wird es nicht mehr geben“

„Krone“: Tourismus, Hotellerie und Gastronomie – drei Branchen, die seit Jahren herausfordernde Zeiten erleben und ohne einander nicht leben können. Herr Royda und Herr Nell, in welche Richtung entwickeln sich die angesprochenen Branchen in diesen seit Jahren schwierigen Zeiten?

Gerold Royda: Unser Ziel ist es ganz klar, in Richtung Qualitätstourismus zu gehen, um langfristig auch international am Markt bestehen zu können. Dazu gehört auch die gastronomische Infrastruktur. Was hilft mir das schönste Hotel, wenn es im Ort keine Gastronomie gibt?