„Weißer Rauch“: Neue Innsbrucker Regierung steht

Mehr Ausschuss-Sitze für Opposition

Die Opposition soll in der kommenden Periode mehr Sitze in den Ausschüssen erhalten. Die Bürgermeisterfraktion Jetzt Innsbruck werde je einen Sitz an die Fraktionen ALI, Liste Fritz, KPÖ, Das Neue Innsbruck und FPÖ abgeben. „Dadurch haben diese Fraktionen Einfluss und Stimmrecht in den Ausschüssen sowie alle nötigen Unterlagen, was zu mehr Transparenz in der Zusammenarbeit zwischen Koalition und Opposition führen wird“, hieß es.