Anzengruber führt Gespräche mit Grünen und SPÖ

Bereits am Freitag wurden die Sondierungsgespräche abgeschlossen und am Samstag ein vertiefendes Gespräch mit den Fraktionen der Grünen und der SPÖ geführt. „Ich habe mich entschieden, mit den Grünen und der SPÖ in offizielle Koalitionsgespräche zu treten“, so Anzengruber. Er wolle eine „Koalition der Gewinner“ formen, also mit jenen Parteien, die die Wähler bei der Wahl am 14. April entweder mit den meisten Stimmen oder mit mehr Vertrauen als bisher ausgestattet haben.