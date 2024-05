Innsbrucker Koalition: Caprese und Lust auf mehr

Was tischt Regierung als Hauptspeise auf?

So gesehen darf man also gespannt sein, was die „Caprese“-Koalition, sprich was Neo-Bürgermeister Johannes Anzengruber, sein gestürzter Vorgänger Georg Willi und die Chefin der zersplitterten Innsbrucker SPÖ,Elisabeth „Elli“ Mayr, der Innsbrucker Bevölkerung als „Hauptspeise“ auftischen werden.