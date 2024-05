Botschaft einer 11-Jährigen für die Zeitkapsel

Appell an die Menschen von heute und morgen

Die LIVA hatte in den letzten Wochen junge Oberösterreichinnen und Oberösterreicher aufgefordert, Vorschläge für Botschaften an die Generationen der Zukunft zu formulieren. „Unsere Wahl fiel auf einen Satz der 11-jährigen Marie aus Attnang-Puchheim, der gefiel uns am besten“, so Luger und Esterbauer. Das Mädchen schickt „Frieden, Liebe, Glück, weil man das fürs Leben braucht“ in die Zukunft. Das spricht vor allem der jungen Generation aus dem Herzen.