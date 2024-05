Altach buhlt um Lustenau-Stürmer Lukas Fridrikas

Mit sechs Treffern in der laufenden Saison – davon vier in den jüngsten sechs Spielen – ist der 26-Jährige der beste Torschütze der Lustenauer. Obwohl er verletzungsbedingt nur 19 Spiele absolvierte. Zum Vergleich: Altachs bester Torschütze – Mike Bähre – traf insgesamt fünfmal. Was für die Rheindörfler sprechen würde: Fridrikas-Freundin Rieke Tietz spielt bei der SPG Altach/Vorderland, er wäre im perfekten Umfeld.