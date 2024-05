Prinz Laurent macht den Harry und steigt aus!

Der belgische Prinz Laurent hat in einem Interview angekündigt, dass er sich von seinen öffentlichen Ämtern in der belgischen Königsfamilie zurückziehe und „ein neues Leben beginnt“. Vor seinem Tod will der jüngere Bruder des belgischen Königs „noch etwas erreichen, auf das meine Kinder stolz sein können.“ Er gedenkt, in die Türkei auszuwandern.