Ruhiger EU-Wahlkampf geht jetzt ins Finale

Kanzler läutet Wahlkampffinale ein

Die ÖVP kündigt für das im Wahlkampffinale noch Aktionstage in den Bezirken sowie eine Hausbesuchs- und Telefonoffensive an. „Unser Ziel ist, ein gutes Ergebnis und möglichst viele Vorzugsstimmen für unsere Kandidatin Vanessa Tuder zu erreichen“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Am 24. Mai lädt die Volkspartei in die Messehalle Oberwart zum bundesweiten Auftakt für das Wahlkampffinale mit Kanzler Karl Nehammer und Spitzenkandidat Reinhold Lopatka.