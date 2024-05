Rätselraten bei FPÖ um verschwundene Plakate

Dass die Wahlwerbung der Freiheitlichen in vielen Ortschaften ein beliebtes Ziel ist und diese oftmals beschmiert oder beschädigt wird, kommt mittlerweile schon beinahe bei jedem Urnengang vor. In einem aktuellen Fall sind die FPÖ-Hohlkammerplakate, welche an Bäumen in Lockenhaus aufgehängt waren, allerdings nicht Opfer von Vandalismus geworden, sondern gänzlich verschwunden.