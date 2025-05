Ein Jahrhundert Luxus aus dem Burgenland

Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Sport, Mode und Kultur gaben sich die Ehre – allen voran TV-Lady Arabella Kiesbauer, Generalintendant Alfons Haider, Fußball-Ikone Toni Polster oder Ex-Skilangläufer Felix Gottwald. Dass dieses Jubiläum überhaupt gefeiert werden kann, grenzt fast an ein Wunder: 1997 stand Vossen nach dem Konkurs des deutschen Mutterkonzerns am Abgrund. Die Wirtschaftsservice Burgenland AG (WIBAG) rettete das Unternehmen, 2004 übernahm die Linz Textil AG. Heute beschäftigt Vossen rund 200 Mitarbeiter in Jennersdorf und 70 in Ungarn und erzielte 2024 einen Rekordumsatz von über 40 Millionen Euro.