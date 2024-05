Beste Pizza in Europa kommt aus Wien

„Beste Pizzeria Österreichs“

Seit der Eröffnung wurde das Lokal „Via Toledo Enopizzeria“ im Allgemeinen und Francesco Calò als Pizzabäcker im Speziellen, in den vergangenen Jahren regelmäßig mit hochkarätigen Auszeichnungen bedacht. Außerdem darf er sich in diesem Jahr über den Titel „Beste Pizzeria Österreichs“ freuen. 2023 schaffte er es auf Platz 4 der Top 50 Pizza in Europa. Dieses Jahr erreichte er nun endlich das Siegertreppchen. Italien selbst verfügt freilich über ein eigenes Ranking.