In Traiskirchen mit voller Kraft ins Endspiel!

„Uns war klar, dass so eine Serie kein Honiglecken wird. Selbst ein 2:0 noch nichts bedeutet, der Gegner stark ist und eine Schippe drauflegen kann“, sagt Oberwarts Coach Horst Leitner. Dessen Truppe zumindest in Spiel 3 und 4 ein wenig der „Benzin“ ausging, das Tempo der „Löwen“ nicht immer mitgehen konnte.

„Teamplay gefragt“

„Weil wir bei den Rebounds nicht konsequent waren und zudem nicht im Verbund verteidigt haben“, weiß Leitner. Auf eine kompakte – und aggressive – Defense wird’s erneut ankommen. Um Demonia, Clare und Co. wenig Spielraum zu geben. „Teamplay ist gefragt, wir müssen einfach füreinander spielen.“ Das Motto ist somit klar: Mit voller Kraft ins Endspiel!