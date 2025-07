Wie sich Tiergarten um bedrohte Tierarten kümmert

Publikumslieblinge sind Kattas, Luchse, Präriehunde. Außerdem sind Mitte Juni erstmals Goldtakine im Tiergarten eingetroffen. Sie gelten in ihrer Heimat, den zentralchinesischen Gebirgswäldern, als gefährdet und sind auch in Zoos selten anzutreffen, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Zwei Männchen leben nun in Schönbrunn. Sie sind nach einer kurzen Einführung an die Himalaya-Tahre herangeführt worden, mit denen sie sich nun eine 1400 Quadratmeter große Anlage teilen.