So wird der eigene Balkon zum Umweltschützer

Natur dankt Schutz mit prachtvollen Ergebnissen

Der Vorteil an den meisten Tipps: Sie helfen nicht nur der Natur, sondern bringen auch Nutzen für die Bewohner. Das richtige Gießen – am Morgen, und lieber seltener, aber dafür intensiver – erzieht Pflanzen zu mehr Widerstandskraft und macht sie weniger anfällig für Pilze und Schädlinge. Das macht den Verzicht auf Pestizide und Dünger möglich, was wiederum die eigene Geldbörse entlastet, aber auch zu mehr Zustrom von bestäubenden Insekten und damit blühenden Oasen führt.