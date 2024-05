Stau-Aufreger am Glockner erreicht Landespolitik

Groß war die Aufregung, als sich die Großglockner Hochalpenstraße vor einem Monat bei Urlaubern als Stau-Alternative anpries. Touristen sollen den Stau auf der Autobahn über die Hochgebirgsstraße umfahren, war die Marketing-Idee der Straßenwerber. Anrainer und Naturschützer fanden die Idee aber nicht so toll. Schließlich würden im Extremfall Automassen durch sensible Gebiete geleitet. Am Mittwoch beschäftigt sich nun der Landtag mit der Causa.