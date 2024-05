Ermittlungen gegen Christoph Thoma eingestellt

„Schutz der Familie“

Der ÖVP-Kultursprecher verzichtete in der Folge im Februar auf eine neuerliche Kandidatur bei der Landtagswahl im Herbst. Die Entscheidung sei eine „unmittelbare Folge der anonymen Anzeige“, so Thoma, der Schutz seiner Familie habe Priorität. Ihm lägen die Unterlagen der Staatsanwaltschaft bisher nicht schriftlich vor, daher wolle er sich noch nicht äußern, so Thoma am Montagnachmittag in einer ersten Reaktion.