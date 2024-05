„Enormes ungenutztes Arbeitskräftepotenzial“

Kritik an Wirtschaftspolitik der Regierung

Kritik übte der AK-Ökonom an der Wirtschaftspolitik der türkis-grünen Bundesregierung. Die „zentrale Ursache“ für die seit Anfang 2022 hierzulande stagnierende Wirtschaftsleistung sei die Teuerung. Die Inflation sei in Österreich in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt um 1,7 Prozent höher als in der Euro-Zone gewesen. Die Bundesregierung habe „nicht gezielt strategisch“ die Teuerung bei Energie, Nahrungsmittel und Mieten bekämpft, kritisierte Marterbauer. Durch hohe Reallohnerhöhungen werde heuer der Konsum anziehen und es werde zu einer Konjunkturerholung kommen. Im Gegensatz zu manchen Wirtschaftsvertretern ist der AK-Chefökonom für Österreichs Industrieunternehmen sowohl kurz- als auch langfristig „sehr optimistisch“. „Unsere Industrie ist bärenstark.“ Im Gegensatz zu Deutschland wachse und investiere die heimische Industrie seit 2015 deutlich.