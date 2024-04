Nehammer zu 41-Stunden-Woche: „Kommt fix nicht!“

Industrie legte nach

Ihr Gastgeber vom Vormittag hielt in einer Aussendung am Dienstag fest: „Angesichts des sich weiter zuspitzenden Arbeits- und Fachkräftemangels sowie der steigenden Kosten für den Sozialstaat ist es angebracht über die Erhöhung des Arbeitsvolumens nachzudenken“, so die Industriellenvereinigung (IV). Sie verweist auf das Beispiel Schweiz, wo die durchschnittlich tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit bei Arbeitnehmern in Vollzeit 42,7 Stunden betrage.