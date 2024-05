So schwer haben es Frauen in der Politik wirklich

FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hat einen Beschuldigten-Status in einem Strafverfahren. Ein Hindernis für seine Kandidatur war das anscheinend nicht. Reinhold Lopatka war in der Zeit der Großen Koalition der Strippenzieher. Christian Kern verglich Lopatka sogar mit „einem Selbstmordattentäter, der sich einsam in einer Telefonzelle in die Luft sprengt“. Er galt als „Bad Cop“ der ÖVP-Mannschaft. Seine Charakterzüge fielen Lopatka aber nie auf den Kopf und verhinderten auch seine Kür zum ÖVP-Spitzenkandidaten nicht. Anders ist das bei Lena Schilling.