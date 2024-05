EU-Gesetz zur Renaturierung spaltet die Genossen

Auch rot regierte Länder dagegen

Noch genauer gesagt: Alle sechs ÖVP-, aber auch die drei SPÖ-regierten Bundesländer haben ihr Veto eingelegt. Die roten Landeshauptleute Michael Ludwig (Wien), Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Peter Kaiser (Kärnten) bringen damit einen ihrer Genossen arg in die Bredouille: den EU-AbgeordnetenHannes Heide aus Bad Ischl. Denn der hat im EU-Parlament für das Gesetz gestimmt: „In der EU sind bereits über 80 Prozent der Naturräume in schlechtem Zustand. Wir müssen jetzt handeln, damit wir in einer intakten Umwelt leben können“, rührt er auf seiner Website die Werbetrommel.