Eine neue Allianz für den heimischen Tennissport

Der STC wird dabei das Bundesliga-Team stellen, Radstadt spielt nur mehr Landesliga, wo Eugendorf mit Nico Reissig als Aushängeschild den Aufstieg in Liga zwei anpeilt. „Drei Teams (auch Anif spielt im Oberhaus, Anm.) wären nicht sinnvoll gewesen“, erklärte Gerald Kamitz, Mannschaftsführer der Pongauer. Anstatt wie die Konkurrenz noch stärker auf Legionäre zu setzen, legt man den Fokus vor allem auf heimische Spieler. Lukas Neumayer, der am Donnerstag ins Achtelfinale beim Future-Turnier in Antalya (Tur) eingezogen ist, geht als Nummer eins des Teams in die kommende Saison.