Tennis-Titel am grünen Tisch gewonnen

Nein, dass Gabriel Schmidt sich wieder einmal den Tennis-Landesmeistertitel in Salzburg - diesmal Indoor in der European Tennis Base Halle in Gnigl - kam nicht überraschend. Vielmehr sorgte die Art und Weise, wie der 32-Jährige zum Sieg kam, für Schmunzeln. Denn im Finale, das für Montagmittag angesetzt war, musste der Oberndorfer keinen einzigen Ball schlagen. Dieses fand erst gar nicht statt!