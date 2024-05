„Ich will nur zurück, was ich einmal hatte!“

Die Eröffnung der Hotels am Straubingerplatz im Dezember 2023 war ein Meilenstein“ – so und ähnlich lesen sich die Berichte über die vergangenes Jahr eröffneten Hotels am Straubingerplatz in Bad Gastein. Seit Frühling 2021 wurde im Herzen von Bad Gastein gebaut. Eng, staubig und historisch war die Baustelle. Die unmittelbaren Nachbarn, das Haus Straubingerplatz 1, hatte Lärm und Dreck direkt vor dem Fenster – die „Krone“ berichtete mehrfach. Schon bald wird die erste Klage der Nachbarn bei Gericht verhandelt. Weitere könnten folgen.