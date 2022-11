Risse ziehen sich durch Wohnhaus in Bad Gastein

Haus durch Arbeiten an Kanal und Hotel bedroht

Den wenigen unmittelbaren Nachbarn stehen die Sorgesfalten seit Baustart ins Gesicht geschrieben. In ihrem Haus Straubingerplatz 1 tritt seither Wasser in den Keller, Risse ziehen sich durch den Arkadengang und an der Fassade empor. Wohnungen sind zum Teil unbewohnbar, Staub und Risse in Küchen oder Schlafzimmern sind keine Seltenheit. Beweissicherungen durch die Baufirma vor Beginn? Fehlanzeige.