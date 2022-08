Anwohner von Gasteins Zentrum setzen sich zur Wehr

Kräne ragen in den Himmel über Bad Gastein. Im Zentrum, am Straubingerplatz, wird seit vergangenem Jahr an einem Zukunftsprojekt gearbeitet. Anstatt alter, verfallener Häuser sollen drei Luxushotels Bad Gastein wiederbeleben. Die alten Hotelburgen wurden entkernt, es wird massiv gebaut und modernisiert. Ein futuristischer Turm mit Dach-Pool wächst in den Himmel. Drei Kräne beschützen ihn und die Bauten am Platz.