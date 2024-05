Schreckgespenst Windkraft: Initiativen planen Demo

Seite an Seite mit den Windkraftgegnern

Von Beginn dabei war die FPÖ, die sich generell dem Kampf gegen die Windkraft verschrieben hat. Das betont auch der Bürgermeister von Deutsch-Griffen, Michael Reiner: „Die FPÖ Kärnten hat eine klare Haltung gegen Windindustrieanlagen in den Nockbergen bzw. in ganz Kärnten.“ Er warnt vor hunderten weiteren Windrädern. „Gemeinsam mit den vier Bürgerinitiativen tritt die FPÖ für den Erhalt unserer Almen, unserer Heimat und des sanften Tourismus in Kärnten ein“, erklärt Dietmar Rauter, Bürgermeister von St. Urban. „Es ist ein Affront der regierenden Politik, dass über 13.000 Unterschriften der Bürger, welche die Freiheitlichen und die Bürgerinitiativen gegen Windindustrieanlagen gesammelt haben, ignoriert werden.“