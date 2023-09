Kärntens erster Windpark offiziell eröffnet

Symbol für die Energiezukunft

„Der Windpark Steinberger Alpe und Soboth ist ein Symbol für den Beginn der Energiezukunft in Kärnten“, erklärt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. Wie groß die Chancen für Kärnten als Windenergieregion sind, zeigen die Zahlen: Immerhin 17.000 Haushalte - also sieben Prozent aller Haushalte in Kärnten - werden alleine von diesen acht Anlagen ganzjährig versorgt. Die Windräder haben nämlich eine sogenannte Flügelblattheizung, sind also für den Winterbetrieb ausgelegt. Nur so können die gesamt 26 Megawatt produziert werden. 60 Millionen Kilowattstunden liefert der Windpark im Jahr.