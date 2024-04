Auf „Triplepack“ folgte ein Schädelbruch

Unfaires St. Veit! In der Unterliga Ost hielt Bad Eisenkappel auswärts bei St. Veit lange mit, lag in der 79. Minute nur 0:1 hinten. Nach einer Verletzungsunterbrechung – Eisenkappel war davor im Ballbesitz gewesen – ging es mit einem Schiri-Ball weiter. Die Heimelf überließ aber nicht, wie bei einem Fair-Play üblich, die Kugel den Gästen, sondern schnappte sich das Leder und Revelant erhöhte in Minute 80 auf 2:0. Endstand 4:1! Kurios: St. Veit-Coach Martin Kaiser ist auch Chef der Trainerausbildung beim Kärntner Fußballverband.