Bekannte Gesichter bei den Grünen

Die Grünen ziehen in den Bezirken Bludenz und Feldkirch mit bekannten Gesichtern in den Landtagswahlkampf. Die aktuellen Abgeordneten Nadine Kasper (Bludenz) und Bernhard Weber (Feldkirch) nehmen erneut aussichtsreiche Listenpositionen ein. An die Spitze der Bezirkslisten wurden – aus symbolischen und taktischen Gründen – die Parteichefs Daniel Zadra und Eva Hammerer gewählt, die als „Doppelspitze“ antreten und auch auf der Landesliste zuoberst rangieren.