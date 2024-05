Die Kennelbacher wollen zurück nach ganz oben

„Wir haben in den letzten Spielen zu viele Punkte liegen gelassen, um noch eine entscheidende Rolle im Aufstiegskampf einnehmen zu können“, sagt Schelling. Der ehemalige DSV-Spieler analysierte den Punkteverlust gegen Langen (2:2) so: „Eine schlechte erste Halbzeit, in der Langen den Sack schon frühzeitig hätte zumachen können. Nach der Pause waren wir besser im Spiel, am Ende war das Remis dann gerecht.“ Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz in der Landesliga beträgt jetzt neun Punkte: „Das ist eigentlich kaum noch aufzuholen“, ist sich Schelling im Klaren.