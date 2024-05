In Mauer gekracht: Fahrerflucht nach Mofa-Unfall

Gegen 23.20 Uhr war die 50-Jährige mit ihrem Mofa auf der B171 von Sankt Gertraudi kommend in Fahrtrichtung Brixlegg unterwegs. Auf dem Sozius saß ihr 52-jähriger Lebensgefährte. „Beim Kreisverkehr in Brixlegg fuhr die Frau in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte weiter in Fahrtrichtung Kundl zu fahren“, heißt es seitens der Polizei. Der Fahrer eines dunklen Pkw dürfte dabei das Zweirad übersehen haben.