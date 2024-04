Tusk will „Verrat mit glühendem Eisen ausbrennen“

Immer mehr Verhaftungen in Polen

Am Donnerstag hatten die polnischen Behörden die Verhaftung eines Mannes bekannt gegeben, der den Flughafen im südostpolnischen Rzeszow ausspioniert haben soll, um ein Attentat auf Selenskyj vorzubereiten. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für westliche Waffenlieferungen in die Ukraine und als Umsteigeort von Selenskyj und anderen ukrainischen Politikern bei Auslandsbesuchen.