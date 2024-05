Der Goleador bringt die Nordkette zum Brennen

„Du bist a Wahnsinn“

Der Goleador war von der Idee sofort begeistert: „Heast Ralph, du bist da Wahnsinn. Des moch’ ma natürlich!“ In der Folge hat Schader mit Thomas Schroll, dem Geschäftsführer der Innsbrucker Nordkettenbahn, Kontakt aufgenommen, die dieses Spektakel nun auch veranstalten wird: Johann K. und Monti Beton spielen am 23. August live auf der Seegrube. Zu hören gibt es die guten alten Schlager aus den 1950er und 1960er Jahren, ebenso wie die bekanntesten Austropophits aus 1970 und 1980 sowie einen Auszug aus dem neuesten Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“. Schader: „Eine wunderbare Mischung, dargeboten in der typischen Art à la Monti Beton – mit Humor und passenden Bonmots. Zum Lachen und Mitsingen!