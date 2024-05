Patienten werden nach Dringlichkeit behandelt

Die Beschwerden von Patienten werden in einer fünfteiligen Skala eingeteilt: „sofort“, „sehr dringend“, „dringend“, „normal“ und „nicht dringend“. Je nachdem, welcher Kategorie man zugeteilt wird, erhöht oder verkürzt sich die Wartezeit. Das bisherige System, wonach zuerst behandelt wurde, wer zuerst in der Ambulanz erschienen ist, gehört damit der Vergangenheit an. Wer sich in die Krankenhaus-Ambulanz begibt, wird nach der Anmeldung zur „Ersteinschätzung“ gebeten, dort wird innerhalb von zehn Minuten die Dringlichkeitsstufe ermittelt.