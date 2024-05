Jugendliche sorgten für Wirbel auf Polizeistation

Am Sonntag erstattete eine Tennengauerin Anzeige gegen einen Jugendlichen (14) in Hallein. Sie gab an, dass der 14-Jährige sie und ihren 13-jährigen Sohn mehrfach mit dem Umbringen bedroht habe und es zu Beleidigungen gekommen sei. Auf der Polizeistation kam es anschließend zu wilden Szenen.