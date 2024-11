Pfingstfestspiele entführen in die Lagunenstadt

Bei den kommenden Pfingstfestspielen werden unter anderem folgende Stücke aufgeführt: „Hotel Metamorphosis“ von Regisseur Barrie Kosky; Monteverdis „Marienvesper“; Giuseppe Verdis Oper „La traviata“ in konzertanter Form mit Solisten; Wagners „Wesendonck-Lieder“ sowie „....sofferte onde serene..“; John Neumeiers Ballett „Tod in Venedig“ und am Pfingstmontag wird Rossini aufgeführt, mit den schönsten Nummern aus seinen in Venedig uraufgeführten Opern – wie „La scala di seta“, „L’italiana in Algeri“, „Tancredi“ oder „Semiramide“.