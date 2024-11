Pentz: „Niemand fragt da, wie es einem geht“

Erst 2:0 daheim in der Liga und 1:0 im Cup-Achtelfinale, zuletzt ein 5:1 auswärts in der Liga: Brøndby zeigte mit Patrick Pentz im Tor Meister Midtjylland in Dänemark in vier Wochen dreimal die Grenzen auf. „Ihr Matchplan mit vielen hohen Bällen liegt uns einfach“, weiß Österreichs Nummer 1, die ein turbulentes Jahr 2024 durchlebt.