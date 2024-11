Europameister Christian Ziege trauert um Ehefrau

„Seit dem 4. November steht unsere Welt still. Pia hat nach langer schwerer Krankheit ihre Augen für immer geschlossen“, so Ziege. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen langen und schweren Weg mit uns gegangen sind, sowie für die große Anteilnahme und das Mitgefühl. Pia, du lebst in unseren Herzen ewig weiter.“