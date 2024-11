Festspiele müssen ein Stockwerk einsparen

Mega-Kran wird mitten in der Nacht aufgebaut

Die erste Bauphase des Megaprojekts ist bereits im Laufen. Diese beinhaltet den Bau des Festspielzentrums am Herbert-von-Karajan-Platz und die Sanierung des Schüttkastens. Als nächstes erfolgt der Einbau einer Trafostation im Direktoriums-Trakt und der Einbau einer Kälte-Station gegenüber dem Neutor. So kann der Spielbetrieb während des Umbaus fortgesetzt werden.