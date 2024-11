Rot-weiß-rotes CL-Abenteuer kein Schandfleck

In der nächsten Saison hat Österreich den Fixplatz in der Champions League verloren, der Champion und der Vizemeister müssen in die mühsame Qualifikation. Erfolge im Europacup garantieren Millioneneinnahmen, mehr Geld für Transfers und Investitionen werden frei. Und Österreichs Fußball braucht jeden Euro, um sich international zu etablieren. Umso mehr zählen Fixtickets für die internationale Ligaphase.