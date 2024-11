Eiszauber startet am Sonntag in die neue Saison

„Durch die hervorragende Arbeit des Teams und die bereits relativ niedrigen Temperaturen, können wir den Eiszauber in diesem Jahr so früh wie noch nie eröffnen. Es freut mich besonders, dass wir den Salzburgern das beliebte Freizeit- und Bewegungsangebot bereits so früh zur Verfügung stellen“, zeigt sich Bürgermeister-Stellvertreter Florian Kreibich begeistert. Erhöhung der Eintrittspreise gibt es heuer keine.