Salzburger Christkindlmarkt: Aufbau hat begonnen

Gezwungenermaßen bin ich immer bei den Ersten dabei“, grinst Gerhard Lüftenegger. Der Schnitzer aus Hof hat bereits am Montag begonnen seinen Stand beim Salzburger Christkindlmarkt aufzubauen. Bis zum offiziellen Start dauert es zwar noch bis zum 21. November. Aber: Lüfteneggers Hütte steht an einem der neuralgischen Punkte des Markts beim Durchgang zwischen Residenz- und Domplatz. „Wenn mein Stand steht, können sich meine Kollegen exakt daneben hinstellen. Die Abstände müssen exakt passen“, sagt der Flachgauer. Insgesamt werden in den kommenden Tagen 96 Stände und Hütten aufgebaut.