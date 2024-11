„Schmeißen sicher nicht die Nerven weg“

Nur das Zulassungsverfahren kann uns stoppen“, so oder so ähnlich dürfte die Stimmung vor wenigen Wochen noch bei Austria Salzburg gewesen sein. Nach mehreren Wochen an der Tabellenspitze der Westliga herrscht beim amtierenden Meister mittlerweile aber eine unüberhörbare Unzufriedenheit. Imst, der einzige Konkurrent um den Aufstieg in die 2. Liga, liegt bereits vier Punkte in Front, der große Traum der Maxglaner ist in Gefahr. Dazu kamen reihenweise dürftige Auftritte, die wenig Hoffnung machen. In den drei Spielen gegen die drei weiteren aktuellen Top-4-Mannschaften (Imst, Reichenau und Dornbirn) gab’s nur ein Pünktchen.