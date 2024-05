50 leere Betten wegen Personalmangel in Hallein

„Wir müssen die aufnehmen, die es dringender brauchen. Denn sie haben enorme Probleme im alltäglichen Leben“, winkt Halleins SPÖ-Bürgermeister Alexander Stangassinger auf „Krone“-Anfrage ab. In der mehr als 21.000 Einwohner zählenden Stadt stehen im Rotkreuz-Seniorenheim rund 50 von 144 Betten wegen Personalmangels leer. Man sucht gerade Pflegekräfte in Indien, Kolumbien und auf den Philippinen.