Hühner-Halter müssen ihre Tiere jetzt einsperren

Am Grabensee auf Salzburger Seite wurde in den vergangenen Wochen bei zwei tot aufgefundenen Schwänen die Geflügelpest HPAI nachgewiesen. Ebenfalls betroffen sind zwei Geflügel-Betriebe im Bezirk Braunau in Oberösterreich sowie in mehreren sehr großen Geflügelhaltungen in Niederösterreich. Wegen des Ansteckungsrisikos durch Wildvögel wird deshalb für den Großteil des Flachgaus eine Stallpflicht verordnet. Das lässt das Land Salzburg über Landesveterinärdirektor Peter Schiefer ausrichten.